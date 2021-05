Si ribalta trattore su strada al confine tra Priolo e Sortino: gravi due giovani

Due giovani in gravi condizioni a seguito di un incidente che si è verificato questa mattina, intorno alle 6, sulla strada che porta ai Monti Climiti, al confine tra Priolo e Sortino.

Il trattore con rimorchio, a bordo del quale si trovavano, per ragioni ancora da approfondire, si è ribaltato. Gravi le conseguenze: uno dei due, un 18enne di Priolo, è stato trasportato all'ospedale di San Marco di Catania, e ricoverato in neurochirurgia, in prognosi riservata. Per l'altro, un 21enne, nato a Solarino, è in corso un intervento alll'ospedale Umberto I di Siracusa.

Sul posto i Carabinieri della Stazione di Priolo e i Vigili del fuoco.