Bando della Regione per sostegni a cinema, teatri e parchi acquatici impugnato dall’Agcm

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato impugna il bando presentato dalla regione per il sostegno a cinema, teatri e parchi acquatici, bloccando l’erogazione delle somme già impegnate a seguito della pubblicazione della graduatoria finale.

A renderlo noto è Giovanni Cafeo, parlamentare regionale di Italia Viva e segretario della III Commissione Ars Attività Produttive.

“Appare inaccettabile che un ente statale, nato per tutelare imprese e cittadini, intervenga in questo difficilissimo momento storico per applicare un rigido protocollo ormai del tutto inadeguato – spiega Cafeo – bloccando a un passo dall’erogazione risorse importanti per i comparti economici che più di tutti hanno sofferto durante questa pandemia”.

Cafeo punta l'indice contro quello che definisce "l’atteggiamento pavido della Regione Siciliana che, nonostante avesse dalla sua un importante precedente di giurisprudenza molto recente, ha preferito bloccare comunque l’erogazione di queste risorse dopo l’azione di Agcm, abbandonando così le aziende in crisi".