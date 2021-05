Siracusa, "Biciplan": le perplessità di Lega Sicilia

Perplessità sulla concreta realizzazione del “Biciplan” a Siracusa.

Ad esprimerle sono Vincenzo Vinciullo, responsabile provinciale Lega Sicilia e Sebastiano Moncada, responsabile Dipartimento Autonomia regionale della Lega Sicilia dopo aver partecipato ad un incontro on line per la stesura del “Biciplan”,

"Siamo favorevoli ad avere a Siracusa una mobilità maggiormente sostenibile - dichiarano - ma ciò non può e non deve passare esclusivamente o principalmente dalla creazione di nuove piste ciclabili, che taglino da nord a sud e da est ad ovest l’intera città, senza tenere in considerazione alcuna le peculiarità delle nostre arterie stradali.

A Siracusa manca - spiegano - un adeguato servizio di trasporto pubblico, il quale è prioritario a qualsiasi progetto riguardante la ciclabilità. Così come risulta fondamentale e imprescindibile il rifacimento del manto stradale, tenendo presente che in alcuni tratti della città mancano i marciapiedi ed i relativi scivoli. Bisogna pensare la mobilità di Siracusa - concludono - maponendo al centro il cittadino siracusano e non le piste ciclabili".