Canicattini Bagni, suolo pubblico gratuito per bar e ristoranti per tutto l'anno

Suolo pubblico gratuito a Canicattini Bagni per bar e ristoranti per tutto l'anno.

Lo ha deciso l'amministrazione comune per favorire la ripresa del settore al termine di un vertice tra il vice sindaco e assessore all’Urbanistica, al Decoro Urbano e ai Tributi, Pietro Savarino, l’assessore alle Attività Produttive, Turismo e Spettacolo, Sebastiano Gazzara, il comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Casella, e la dirigente del Settore Sviluppo Economico e Suap, Paola Cappè.

Oltre ad assicurare il rispetto del decoro Urbano, gli esercenti dovranno presentare una domandina con la planimetria per poter verificare il rispetto delle distanze tra i tavoli ed evitare difficoltà alla viabilità, in particolare nel centro storico, dove da sabato 22 maggio scatta l’isola pedonale prevista dalle 20 di tutti i giorni, in via XX Settembre (tratto tra via Pellico e via La Vecchia), in via Cavour (tratto tra via De Pretis e via XX Settembre); e dalle 19:30 in via XX Settembre (tratto tra via Ariosto e via Cavour), in via Partescano (trat-to tra via De Pretis e via Dei Vespri).

Inoltre, fino al 30 settembre, dalle 18 e fino all’ora di chiusura al traffico dell’area pedonale, è interdetta la sosta in via Partescano, dal civico 5 al n.7. Infine, dalle 18 tutti i sabati e le domeniche, dal 22 maggio al 30 giugno, è istituito il divieto di transito in via Regina Elena, nel tratto tra via Pellico e via La Vecchia.

Nelle stesse giornate e fascia oraria è consentito il transito e la sosta in via XX Settembre (tra via Pellico e via La Vecchia), ad eccezione delle giornate in cui si svolgeranno manifestazioni in Piazza XX Settembre, nelle quali sarà interdetto il transito e la sosta.