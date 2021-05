Priolo, boom di vaccinazioni al Cerica: apertura fino alle 19

Adesione massiccia alla campagna vaccinale a Priolo con boom di presenze al Centro vaccinale del Cerica.

Ogni giorno, le dosi inoculate sono mediamente 210, fino ad arrivare anche a 240. Questa mattina alle 9 erano già presenti 130 senza prenotazione e 70 con prenotazione.

Soddisfazione viene espressa dal sindaco Pippo Gianni, che ha fatto sì che il centro, inizialmente aperto solo la mattina, 3 giorni a settimana, rimanesse aperto anche nel pomeriggio, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 19.

Oggi prosegue l’iniziativa “Proteggi te e i nonni”: destinatari gli ultra 80enni e i loro accompagnatori over 18, anche più di uno, non necessariamente legati da un vincolo di parentela.

Sarà consentito l'ingresso con una corsia riservata, per ridurre i tempi di attesa.