Rosolini, in casa 27 dosi di cocaina: in manette 33enne

Sorpreso in possesso di 27 dosi di cocaina e denaro contante 33enne di Rosolini viene arrestato dai Carabinieri.

Si tratta di Gianpaolo Montoneri con precedenti di polizia.

Ad indurre in sospetto i militari dell'Arma è stato un via vai di tossicodipendenti dall'abitazione di Montoneri e dopo l'osservazione è seguita l'irruzione nell’appartamento dell'uomo dove sono state trovate le dosi di droga e 840 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Da qui l'arresto: per Montoneri sono stati disposti i domiciliari, in attesa di processo che si terrà nei prossimi giorni.