Siracusa, viola l'affidamento ai servizi sociali: arrestato

Si è reso irreperibile per una settimana: gli agenti della Squadra mobile di Siracusa lo cercavano per arrestarlo, visto che l'uomo, un 33enne, affidato ai servizi sociali per reati legati al traffico di stupefacenti, aveva più volte violato la misura.

Da qui la revoca del beneficio da parte del tribunale di sorveglianza e l'emissione di un ordine di carcerazione, per scontare i rimanenti 4 anni di reclusione.

Alla fine il 33enne è stato localizzato in Ortigia e, nonostante i disperati tentativi di evitare la cattura, è stato bloccato e rinchiuso in carcere.