Siracusa, l'1 giugno la "Notte dei Santuari"

Martedì 1 giugno 2021, sarà celebrata al Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa la “Notte dei Santuari”, sull tema "Ora Viene il Bello".

L’evento è organizzato dall'Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo, Sport e Pellegrinaggi della Cei in collaborazione con i Santuari d’Italia

Il programma prevede alle 18.15 la recita del Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa e alle 19.30 l'apertura della Porta della Speranza (corrispondente all’ingresso dall’esterno della cappella del SS.mo Sacramento della Basilica) e accensione della Lampada.

E' prevista l’indulgenza plenaria per chi attraverserà la “Porta della Speranza” che avrà ottemperato alla confessione, comunione, recita del Credo e preghiera per il Papa.

L'iniziativa si prolungherà fino al 17 settembre.