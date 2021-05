Buscemi, vaccinazione di massa: ieri somministrate 140 dosi

Sono state 140 le dosi somministrate ieri in mezza giornata a Buscemi nell'ambito dell'inizitiva della Regione sulla vaccinazione di massa nei piccoli Comuni montani.

A darne notizia è il sindaco Rossella La Pira: "Non avevo dubbi: il popolo buscemese ha dimostrato ancora una volta grande senso di responsabilità, superando ogni forma di timore e preoccupazione".

Oggi seconda giornata dalle 9 in poi nei locali della Guardia Medica, in Viale don Luigi Sturzo.

Tutti coloro che sono residenti o stabilmente domiciliati a Biscemi, a partire dai 16 anni, potranno sottoporsi al vaccino anti Covid senza alcuna prenotazione.