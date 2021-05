Siracusa, una mappa tattile al Parco archeologico: la cerimonia di scopertura

Da oggi una mappa tattile, che riporta la planimetria del Parco archeologico, è da oggi a disposizione delle persone diversamente abili all'ingresso dell'area archeologica.

L'opera, realizzata con il contributo di Lukoil, è stata donata al Comune da “Sicilia turismo per tutti”, associazione che opera nel campo del turismo e della cultura accessibili.

Alla cerimonia di scopertura hanno presenziato gli assessori alla Cultura, Fabio Granata, ed al Turismo, Alessandro Schembari; il direttore del Parco archeologico Carlo Staffile, il dirigente della Lukoil Luigi Cappellani, Bernadette Lo Bianco, presidente dell’Associazione “Sicilia Turismo Per Tutti”: ed i rappresentanti dell’Unione italiana Ciechi e del Movimento apostolico Ciechi di Siracusa.

“Siracusa è un modello virtuoso di città inclusiva. Rendere accessibile a tutti il nostro immenso patrimonio storico, culturale e paesaggistico è una delle priorità di questa amministrazione”: dichiarano gli assessori Granata e Schembari.

Per Bernadette Lo Bianco “La fruizione dei beni culturali è una parte importante della formazione culturale di ogni individuo. La disabilità, temporanea o permanente, non dovrebbe costituire un ostacolo o essere motivo di esclusione per nessuno”.