Siracusa, 2 scuole dell'infanzia a Cassibile e in contrada Carrozziere: il Comune presenta i progetti

Due progetti esecutivi per realizzare altrettante scuole per l’infanzia sono stati presentati dal Comune di Siracusa in adesione a un avviso pubblico lanciato a marzo del ministero dell’Interno.

Le due strutture sorgeranno a Cassibile e in contrada Carrozziere, la prima in via Giusti, in un’estensione di 5 mila metri quadrati non lontano dalla stazione dei Carabinieri e a due passi dall’Istituto comprensivo “Falcone e Borsellino”; per la seconda è stato individuato un terreno di 8 mila metri quadrati tra via dello Sparviero e via del Cormorano.

Il costo previsto per ognuna delle opere è di 3 milioni euro. I due edifici saranno realizzati con materiali e strutture innovative in legno per garantire, ai bimbi e agli operatori, i più elevati standard di comfort e assicurare elevate prestazioni energetiche e antisismiche.

“Doteremo la città – afferma il sindaco Italia – di due scuole per l’infanzia innovative e sostenibili sotto il profilo ambientale, da un lato per compensare la carenza di strutture pubbliche analoghe in quelle zone e, dall'altro, per garantire alle famiglie siracusane presidi di ultima generazione, armonicamente integrati nel verde e nell'ambiente circostante. Le due opere saranno realizzate, se non con questa, con altra forma di finanziamento”.