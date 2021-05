Nasce il primo hub vaccinale multi-aziendale in Italia: è operativo da oggi nel polo industriale di Siracusa

E' iniziata questa mattina la somministrazione dei vaccini ai lavoratori della zona industriale siracusana nel primo hub vaccinale multi-aziendale in Italia, nato dalla collaborazione tra Confindustria, Asp e assessorato regionale alla Salute.

Nella sede del dopolavoro di Isab-Lukoil, a Città Giardino, sono operative tre postazioni per i vaccini e l’area d’attesa. Sono circa seimila i dipendenti delle aziende associate a Confindustria, che così potranno ricevere il vaccino anti-covid.

“L’applicazione di protocolli rigidi, d’intesa con i sindacati - ha evidenziato il vice presidente di Confindustria, Rosario Pistorio - ha permesso nel corso dell’ultimo anno di mantenere attivi i processi produttivi in totale sicurezza e ora la vaccinazione permetterà di tornare gradualmente alla normalità. Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo alla realizzazione della più grande iniziativa di profilassi sanitaria degli ultimi decenni e siamo orgogliosi di farlo in modo condiviso con tutte le realtà produttive del territorio, grandi aziende petrolchimiche e piccole e medie imprese di ogni comparto, per mettere in sicurezza tutti i nostri lavoratori”.

Si partirà con la somministrazione di circa 60 dosi al giorno per arrivare a regime a circa 200 vaccini al giorno. Per il momento saranno somministrati i sieri Pfizer e Janssen.

E l'avvio di questo nuovo hub arriva nel giorno in cui in provincia di Siracusa si è superato quota 100.000 prime inoculazioni che arrivano a 150.000 se si contano anche le seconde inoculazioni. "Più punti di vaccinazione ci sono - ha detto il manager dell'Asp aretusea, Salvatore Lucio Ficarra - e meglio è. Se poi possiamo venire incontro alla catena produttiva, che ci sorregge, allora ben venga".

