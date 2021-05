In auto a Catania con 8 chili di marijuana, in manette 41enne di Siracusa

Un siracusano, di 41 anni, è stato arrestato dai finanzieri di Catania perché trovato in possesso di otto chili di marijuana.

L’uomo è stato arrestato al termine di un controllo di routine. L’”erba” del tipo skunk, ad alto potenziale stupefacente, era suddivisa in 4 involucri. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati 1000 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.