Siracusa, spaccio in un'abitazione abbandonata: arrestato 49enne

Si era trasferito a vivere in un'abitazione abbandonata, dove, hanno poi scoperto i Carabinieri, gestiva un piccolo traffico di droga.

Antonio Genova, 49 anni con precedenti specifici, è stato pertanto arrestato in flagranza.

Effettuata una perquisizione nello stabile, i militari dell'Arma hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo undici dosi di crack, tredici di cocaina, quattro di hashish e quattro di marijuana, tutte già confezionate e pronte ad essere vendute. Lo stupefacente era stato nascosto all’interno di una trave del soffitto dello sgabuzzino. Rinvenuto anche denaro contante per 185 euro, che è stato sequestrato poiché ritenuto provento di attività di spaccio.

Per l'uomo sono stati disposti i domiciliari.