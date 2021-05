Siracusa, spacciava dai domiciliari: in casa supermarket della droga. Arrestato 36enne

Era ai domiciliari per reati in materia di stupefacenti, ma questo non era un limite per il 36enne siracusano che aveva fatto della propria casa un vero e proprio supermarket della droga.

Ieri mattina il blitz della Polizia nella sua abitazione, nella zona di Italia, a seguito di numerose segnalazioni su un sospetto andirivieni di persone: agenti della Squadra Mobile, con l’ausilio dell’Unità Cinofila della Questura di Catania “Elvis”, hanno rinvenuto e sequestrato circa 250 grammi di hashish, 40 di marijuana, 15 di cocaina, parte della quale già suddivisa in dosi, bilancini di precisione, diverso materiale atto al confezionamento e al taglio dello stupefacente, nonchè una pistola a salve, fedele riproduzione di un Beretta di quelle in uso alle forze dell’ordine.

Il 36enne è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.