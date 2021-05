Siracusa, al via la manutenzione della pista ciclabile "Rossana Maiorca"

Consegnati stamane i lavori di ripristino dei parapetti della pista ciclabile Rossana Maiorca.

In attesa dell'arrivo del materiale (circa 1300 pali di castagno da trattare e mettere a dimora lungo i 7 km di tracciato), nelle giornate tra martedì e mercoledì prossimo l'impresa eseguirà lo sfalcio delle erbe infestanti lungo la pista ciclabile.

Ma questi non sono i soli lavori consegnati alla ditta: sarà successivamente effettuato il diserbo meccanico e la realizzazione dell'impianto di irrigazione al Bosco delle Troiane e si procederà al recupero dell'area S3 di via Latomia del Casale.