Dal 26 maggio in Sicilia vaccinazione per gli studenti maturandi

Dal 26 maggio in Sicilia, parte la vaccinazione per gli studenti maturandi. Il presidente della Regione Nello Musumeci, ha firmato un'apposita ordinanza.

Gli alunni, volontariamente e senza prenotazione, potranno avere la somministrazione del siero in base all'età: per i maggiorenni è previsto il Janssen o in mancanza l'AstraZeneca. Ai minorenni, invece, verrà somministrato il Pfizer.