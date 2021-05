L'Ortigia si gioca l'Europa domani nella gara di ritorno con il Trieste

L'Ortigia dovrà vincere con uno scarto di 4 gol, contro il Triestedomani alla piscina "Paolo Caldarella" di Siracusa, per conquistare il 5° posto e la qualificazione in Euro Cup.

In panchina, quasi certamente mancherà ancora Piccardo, sostituito dal vice Goran Volarevic. Bisognerà dare tutto, come si ripetono i giocatori in questi giorni, per far rimanere l'Ortigia nelle coppe europee e chiudere al meglio una stagione logorante e complicata.

Alla vigilia, a dare la carica è Stefano Tempesti: "La squadra è pronta, ci stiamo allenando bene, sopperendo a un'assenza importante come quella del mister. Volarevic sta facendo un lavoro eccezionale e la squadra è a sua completa disposizione per cercare di fare l'impresa, perché questa è una partita importante. Tre gol di svantaggio sono tanti, ma è anche vero che se fai una buona partenza si possono recuperare. A Trieste - continua il portiere biancoverde - ci è mancato l'approccio alla gara, purtroppo poi a loro è girato tutto bene e a noi è andato tutto male. È un fatto di concentrazione, di presenza e di saper sfruttare al meglio anche gli errori dell'avversario. Quindi dobbiamo far sì che questo rapporto si inverta e che siamo noi a sfruttare ogni loro minima distrazione. Ora vogliamo centrare l'obiettivo e dimostrare al presidente e ai nostri dirigenti che siamo in grado di sostenere questo tipo di partite e di farlo senza problemi".

Per Stefan Vidovic l'Ortigia deve pensare solo a giocare al meglio e ad evitare gli errori visti a Trieste: "Siamo all'ultima partita della stagione, la più difficile di tutte, la più importante per noi e per il club, dato che c'è in palio l'Europa. Siamo costretti a vincere con più di tre gol, ma noi non dobbiamo pensare al risultato, dobbiamo pensare solo a non ripetere gli errori commessi nel match di andata e a giocare concentrati. Trieste è un ottimo team, con giocatori molto esperti - conclude Vidovic -, ma non credo che sia migliore di noi. Nella nostra testa dobbiamo pensare che si parte da zero a zero, entrare in acqua con grande voglia e concentrazione".