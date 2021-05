Siracusa, il parcheggio Talete ripulito dai rifiuti dopo l'incendio di ieri

Ripulito dai rifiuti il parcheggio Talete: questa mattina intervento congiunto della Polizia municipale insieme aTekra e agli assistenti sociali per riportare decoro nella struttura e per affidare ai servizi sociali del Comune i senzatetto che la notte vi si riparano.

Ieri si è reso necessario chiamare i vigili del fuoco per domare l'incendio che si era originato da un cumulo di spazzatura.

Gli uomini della Tekra hanno operato con tre mezzi e una spazzatrice per il lavaggio e la disinfezione di tutta l’area coperta e di quella esterna.

“Abbiamo voluto operare con i servizi sociali - commenta l’assessore alla Polizia municipale e all’Igiene urbana, Andrea Buccheri - affinché prendessero in carico i senzatetto. Un incendio in un parcheggio coperto che si estendesse alle auto avrebbe conseguenze devastanti”.