Siracusa, tavolo di confronto tra Cna turismo e ristorazione e l'amministrazione comunale

Tavolo di confronto ieri a Siracusa tra le delegazioni di Cna Turismo e Commercio, Cna Ristorazione, guidate da Maria Iangliaeva Gallitto e Stefano Gentile, e gli assessori comunali al turismo e alla mobilità, Alessandro Schembari e Maura Fontana.

Al centro della discussione la mobilità nel centro storico e la programmazione di eventi per i prossimi mesi.

L’assessore Fontana ha espresso la volontà di attivare un modello sperimentale di mobilità in grado di decongestionare il traffico in ingresso verso Ortigia e l'intenzione l’intenzione di stabilire un progetto di zona a traffico limitato che possa essere definitivo e che verrà ovviamente condiviso preliminarmente con la città.

L’assessore Schembari ha annunciato l'intenzione di avviare un calendario di manifestazioni in grado di allungare l’offerta anche nei mesi successivi a quelli estivi, diversificando le proposte grazie alla collaborazione con le organizzazioni e le associazioni locali.

“Lavoriamo secondo un’idea inclusiva – hanno dichiarato al termine Gentile e Iangliaeva – con l’obiettivo di coinvolgere l’intero territorio provinciale in una riflessione sul tema turistico per condividere le azioni delle singole comunità e renderle sinergiche in un contesto di area del sud-est.”