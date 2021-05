Priolo, contributo a fondo perduto per l'acquisto di biciclette tradizionali, a pedalata assistita e ciclomotori elettrici

Un contributo economico a fondo perduto per l’acquisto di biciclette tradizionali, bici elettriche a pedalata assistita e ciclomotori elettrici.

L'avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Priolo.

Il bonus massimo erogato sarà di 400 euro e non potrà superare il 50% della spesa sostenuta.

Per l’acquisto di bici tradizionali potranno avanzare richiesta tutti i cittadini con età superiore ai 10 anni, residenti a Priolo, senza alcun limite di reddito. Per le bici elettriche a pedalata assistita e i ciclomotori elettrici i cittadini con età superiore ai 18 anni, sempre senza limite di reddito.

Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni a decorrere da oggi, 20 maggio.

“Con questa iniziativa green – sottolinea il sindaco Pippo Gianni - intendiamo dare impulso all’utilizzo delle biciclette. Il rispetto dell’ambiente e la lotta all’inquinamento passano anche attraverso la mobilità sostenibile. Puntiamo in particolare a far risparmiare i cittadini, riducendo al contempo il traffico derivante dalle automobili e l’inquinamento atmosferico"

“Obiettivo –afferma il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Biamonte – è il risparmio economico per le famiglie, la riduzione delle emissioni di inquinanti e il disincentivo all’utilizzo di mezzi a quattro ruote. Il Decreto Rilancio – continua Biamonte - prevede l’erogazione del beneficio nei comuni con popolazione superiore a 50mila abitanti; considerato che il nostro paese non rientrava nel beneficio, abbiamo pensato di attivarci con le nostre risorse economiche".

“È intento di tutti noi – sottolinea il Capogruppo consiliare di SiAmo Priolo, Luca Campione - creare un paese ecosostenibile".