Siracusa, interventi di pulizia straordinaria e sistemazione del sedime: scatta l'"operazione decoro" alla Marina

Saranno consegnati lunedì i lavori di pulizia straordinaria e sistemazione del sedime alla Marina, per rendere l'area, che è di competenza del demanio regionale, fruibile in sicurezza.

L'amministrazione comunale ha deciso di intervenire dopo la comunicazione da parte della Regione del rinvio a dopo l'estate della sistemazione definitiva della Marina nell'ambito di un progetto più ampio di riqualificazione dell'intera area.

“Abbiamo deciso di intervenire in un'area non di nostra competenza ma che rappresenta uno dei biglietti da visita della città per eliminare l’attuale degrado - dichiarano gli assessori Maura Fontana e Fabio Granata".

Tra gli interventi previsti, l'eliminazione delle mattonelle staccate e la realizzazione di un riempimento con cemento lisciato, il livellamento e l'omogenizzazione cromatica dell'area pedonale.

"Tutto questo in attesa di un importante intervento da parte della Regione. Un intervento - concludono i due assessori - al quale abbiamo lavorato per mesi e che darà definitivamente lustro e decoro alla passeggiata della Marina”