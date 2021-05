Noto, furto di energia elettrica: denunciato un 38enne

Un 38enne di Noto denunciato ieri dalla Polizia per furto aggravato di energia elettrica.

Nel corso dei controlli di prevenzione gli uomini del Commissariato, insieme a personale della società erogatrice dell’energia elettrica, hanno effettuato un sopralluogo in un immobile dell’area costiera, scoprendo che il misuratore di energia era stato bypassato mediante la realizzazione un allaccio diretto. Da qui la denuncia per l'intestatario dell'utenza.