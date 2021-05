Maltrattamenti alla ex compagna, per l'uomo violento ammonimento e sospensione della patente

Ammonimento e contestuale ritiro per tre mesi della patente di guida per un uomo che aveva messo in atto condotte violente nei confronti della sua ex compagna.

Durante la convivenza, l’uomo aveva manifestato la sua indole aggressiva tanto da indurre la donna a mettere fine al rapporto sentimentale.

L’ex compagno, però, aveva continuato a molestare e a reiterare violenze nei confronti della donna.

Da qui il provvedimento di ammonimento del Questore a cui è stato affiancata la richiesta al Prefetto di sospensione momentanea della patente di guida, così da impedire all'uomo di raggiungere la donna e mettere in atto comportamenti illegali.

Si tratta di una delle prime applicazioni in provincia di Siracusa di questo genere di provvedimento posto a tutela di donne maltrattate o sottoposte a stalking.