Siracusa, occhiali da vista nuovi donati dal Lions Host alla Caritas

Occhiali da vista nuovi a chi non ha possibilità di acquistarli sono stati donati alla Caritas dal Lions Club Siracusa Host, in partnership con il negozio "Arte Ottica" di Siracusa.

Il progetto è stato avviato il 13 dicembre scorso in occasione della festa di Santa Lucia, su iniziativa del Presidente Salvatore Di Benedetto, della Prof.ssa Teresa Peluso e di Padre Daniele Cugnata, Parroco della Basilica di Santa Lucia.

“Questa iniziativa – ha commentato il referente della Caritas Giuseppe Corsaro - ha permesso di donare un paio di occhiali da vista a tutte le persone bisognose che ne hanno fatto richiesta".