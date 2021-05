Augusta, deposito di droga in garage: arrestato 29enne

Custodiva in casa 200 grammi di marijuana e 20 grammi di cocaina. Un giovane di 29 anni di Augusta, Domenico Finocchio è stato arrestato dai Carabinieri.

Durante la perquisizione nella sua abitazione, i militari dell'Arma hanno rinvenuto in garage, due buste di plastica trasparente e due involucri di carta stagnola contenenti le sostanze stupefacenti, pronte per essere suddivise in dosi, oltre a vario materiale per la pesatura ed il confezionamento.

La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro e sarà esaminata per rilevarne le caratteristiche qualitative.

Per il 29enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.