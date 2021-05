Campionato under 19, l'Aurora vince al tie-break con l'Eurialo Siracusa

L'Eurialo under 19 perde al tie-break con l'Aurora. E’ stata una gara dalle mille emozioni quella disputata ieri sera nella palestra dell’istituto “Costanzo”, durata circa 130 minuti.

Avvio favorevole alle arancioni, che si portano subito sul 3-0, ma Di Martino, Valenti, e Lombardi le riprendono. Altri tre punti di fila delle ragazze di Garozzo, nuovamente riprese e anche superate da quelle di Italia grazie anche ad un attacco fuori misura di Cassia. Lombardi e Di Giorgio non sbagliano, Farinata si oppone a muro alle avversarie e l’Eurialo va sull’11-7. Valenti confeziona una serie di ace e le “ospiti” raggiungono celermente un rassicurante 16-7. Set in ghiaccio: Lombardi, Valenti, Penzo e Di Martino completano l’opera e l’’Eurialo va sull’1-0.

Reazione d’orgoglio dell’Aurora, avanti di tre lunghezze (4-1, 6-3) in avvio di secondo parziale. L’Eurialo non ci sta e va a segno con Di Giorgio e Miceli. Si gioca sul filo dell’equilibrio, con le due squadre che si riconcorrono in un parziale caratterizzato da scambi lunghi, salvataggi difensivi incredibili e giocate offensive spettacolari. Sul 21-19 l’Aurora intravede il traguardo, ma l’Eurialo non demorde. Farinata firma il 22 pari, poi, però, arrivano tre punti consecutivi delle arancioni, che si aggiudicano il parziale.

Terzo set sulla stessa falsa riga del precedente, con le arancioni inizialmente avanti nel punteggio e l’Eurialo a rincorrere. L’Aurora però sembra avere una marcia in più (anche per via della panchina più lunga). Mantiene costantemente un vantaggio di quattro, cinque lunghezze e si aggiudica il parziale per 25-20.

L’Eurialo però non ha alcuna intenzione di arrendersi e, nel quarto set, ricomincia a giocare sui livelli del primo. Tenacia e determinazione accompagnano le giocate di Di Martino e compagne che, dopo il solito avvio complicato (Aurora avanti 10-5), reagiscono e, sul 13-10 per le locali, cominciano la rimonta. Con un parziale di 10-1, ipotecano il set che, infatti, si chiude sul 25-20. Decisive Farinata, Di Giorgio e Di Martino.

Il tie-break regala ancor più emozioni. Solita partenza forte dell’Aurora (4-1), solita reazione dell’Eurialo (4-4) ed equilibrio fino al 9-9 quando le verdeblù realizzano tre punti consecutivi. Sembra fatta, ma si spegne la luce. L’Aurora ha il merito di non arrendersi. Stanchezza e calo di tensione delle ospiti fanno la differenza in un incredibile finale. L’Aurora ne approfitta e con un break di 6-1 riesce clamorosamente ad aggiudicarsi set e partita. Per l’Eurialo un solo punto e tanta amarezza.