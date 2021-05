Floridia e Solarino, assembramenti di studenti sui bus di linea: invito a prendere i pullman dedicati

Gli studenti pendolari di Floridia e Solarino non devono utilizzare i pullman di linea per tornare a casa a fine lezioni.

Ad intervenire sono le due amministrazioni comunali dopo le numerose segnalazioni di assembramenti sugli autobus di linea nelle fasce orarie delle 13 e delle 13:45.

"Da oggi - ribadiscono - in accordo con i responsabili dell’azienda e allo scopo di non creare disservizi agli utenti che prendono il pullman di linea, gli studenti che non aspetteranno i pullman a loro riservati, dovranno pagare il biglietto perché l’abbonamento sui pullman di linea non sarà valido.

I pullman dedicati agli studenti partono dal Pantheon alle 12:30, alle 13:20 e alle 14:20".

Dalle due amministrazione appello alla pazienza rivolto agli studenti per chiudere l’anno scolastico con ordine ed in sicurezza.