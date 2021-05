L'Istituto Bartolo di Pachino in finale alla Biz Factory 2021

L’Istituto “M.Bartolo” di Pachino è riuscito a distinguersi alla Fiera Digitale di JA (Junior Achievement), la più vasta organizzazione no profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nelle scuole. La mini impresa “Eco-ozon Ja” (costituita da 7 dei 24 ragazzi soci fondatori del Dipartimento di Elettronica) è riuscita a superare la finale regionale, riservandosi così un posto alla Biz Factory 2021, la finale nazionale di Impresa in azione.

Danny Mariajosee Fiorilla, Andolina Gabriele e Di Rosa Giorgio sono i tre studenti che hanno convinto la giuria presentando un ozonizzatore smart: un dispositivo che trasforma l’ossigeno in ozono, un gas che per il suo alto potere ossidante a temperatura ambiente, è in grado di ripulire l’aria e acqua da muffe, lieviti e batteri, bloccando anche il meccanismo di riproduzione virale tipico dei virus rendendoli inermi e trovando una soluzione per garantire la salute e la sicurezza degli utenti.

"Questa vittoria - ha detto Danny Fiorilla - la dedichiamo a tutti gli studenti che per il covid hanno perso tutte le esperienze e le occasioni formative come questa: stare in contatto con i propri amici e vincere un evento del genere insieme è stata la prima vera emozione dopo tutti i mesi di limitazioni dovute alla pandemia".