Vaccinazione di massa a Buscemi, dal sindaco La Pira appello ai cittadini

Dopo Cassaro, la campagna di vaccinazione di massa arriva anche a Buscemi nell'ambito dell'inizitiva varata dal governo regionale nei piccoli Comuni montani.

L'appuntamento è per venerdì 21 dalle 14,30 e sabato 22 maggio dalle 9 nei locali della guardia medica di viale don Luigi Sturzo.

Tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati a Buscemi, a partire dai 16 anni, potranno sottoporsi al vaccino anti Covid senza alcuna prenotazione, presentandosi muniti di tessera sanitaria.

"Invito la cittadinanza tutta a partecipare - esorta il sindaco Rossella La Pira - al fine di raggiungere l'immunità di comunità.

Solo così riusciremo a bloccare la circolazione del virus, garantendo maggiore sicurezza anche alle fasce più deboli non vaccinate.

Confido ancora una volta nel senso di responsabilità di ciascuno - conclude - che non è mai mancato in questi mesi difficili".