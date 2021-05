Sottoscritto il Protocollo di legalità per il nuovo ospedale di Siracusa

Sottoscritto questa mattina in prefettura il “Protocollo di legalità per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa”.

A sottoscriverlo sono stati il Prefetto Vicario, Michela La Iacona, il Prefetto, Giusi Scaduto, nella qualità di Commissario straordinario, e il Direttore Generale dell’Asp, Salvatore Lucio Ficarra con l'intento di "sottolineare il preminente interesse pubblico a rafforzare la cornice di legalità e trasparenza per ogni fase di attuazione dell’importante opera" il cui costo stimato è di 200 milioni di euro.

Erano presenti anche il Questore, Gabriella Ioppolo, i Comandanti provinciali dei Carabinieri, Col. Giovanni Tamborrino, della Guardia di Finanza, Col. Luca De Simone, e il Capo Centro Dia di Catania, Carmine Mosca, che hanno assicurato il massimo impegno nel supportare la Prefettura di Siracusa nell’azione di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa nonché di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro.

Il Protocollo prevede l’estensione del regime delle informazioni antimafia a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese", ovvero a

tutti coloro che interverranno a qualunque titolo nel ciclo di progettazione e realizzazione dell'opera e a tutte le fattispecie contrattuali, indipendentemente dall'oggetto, dal valore, dalla durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.

Sarà predisposta un’apposita banca dati, conforme alle disposizioni del Garante per la privacy ed accessibile dall’esterno alle sole Forze di polizia, in cui confluiranno le informazioni necessarie ad esercitare il monitoraggio sulle vicende societarie, sui flussi finanziari, sulle procedure ablative e sull’andamento del cantiere. Coloro che non dovessero ottemperare a questi obblighi, saranno sottoposti a penali.

Il protocollo, come ha precisato il Commissario, sarà operativo già dalla stipula del primo contratto con il raggruppamento vincitore del concorso di idee per l’affidamento dei servizi di ingegneria, in fase avanzata di definizione a seguito dell’approvazione da parte del Nucleo di investimenti del Ministero della Salute dell’Accordo di programma proposto dalla Regione Siciliana per il finanziamento del nuovo ospedale di Siracusa.