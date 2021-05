Siracusa, "sì" dell'Asp a 3.000 spettatori al Teatro greco: manca solo la deroga della Regione

Parere favorevole dell'Asp di Siracusa all'ingresso di 3.000 spettatori al Teatro greco di Siracusa in occasione delle Rappresentazioni classiche dell'Inda.

"Mi attendo adesso - commanta il parlamentare nazionale del M5S, Paolo Ficara - che la Regione sia consequenziale ed entro la fine della settimana presenti la deroga. Mi complimento con la Fondazione siracusana per l'impegno e lo scrupolo messi in campo nello studio di un protocollo anti-covid davvero rigoroso, innovativo".

Un mese fa Ficara sollevò il caso con una interrogazione rivolta al ministro Franceschini.

Una mozione per la deroga è stata presentata due settimane fa dal deputato regionale. “Non è stato possibile discuterla in aula, per via della sospensione di ogni attività a causa del covid. Ma il nostro pressing continuo sulla Regione ha prodotto quella attesa accelerazione, dopo che l'Arena di Verona ci aveva però già anticipato. Ieri il sopralluogo ed in serata già pronta la relazione. Ora non si perda altro tempo - conclude - subito deroga per 3.000 spettatori al teatro greco di Siracusa”.