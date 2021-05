Delfino spiaggiato a Marina di Priolo, intrappolato in una rete da pesca

Delfino spiaggiato a Marina di Priolo: questa mattina la scoperta dell'animale trovato morto sulla battigia. Si tratta di un delfino adulto, un tursiope, di circa 2 metri, morto a causa di una rete da pesca che lo ha letteralmente intrappolato e che molto probabilmente non gli avrebbe consentito di risalire fuori dall'acqua per respirare. E' statao avvistato da passanti che hanno dato l'allarme; adesso sul posto i vigili urbani e la capitaneria di porto. Il sindaco Pippo Gianni e il comandante della Polizia Municipale, Giovanni Mignosa, hanno chiesto anche

l’intervento dell’ex Provincia e del veterinario di turno, per concordare le azioni per portare fuori dall’acqua il delfino.

"Ogni giorno - scrive Fabio Cilea, direttore della Riserva Naturale Orientata “Saline di Priolo - lavoriamo, lottiamo ci impegnamo per la natura e per la sua salvaguardia, poi, basta un nulla, perché tutti i nostri sforzi appaiano nulli".