Augusta, tentata rapina in via Megara: arrestato 28enne

Pistola in pugno fa irrusione in un negozio di via Megara ad Augusta per una rapina. La reazione dei titolari mette in fuga il malvivente che viene rintracciato e arrestao dalla polizia.

Si tratta di Cristian Scimonelli, 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, accusato di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, tentata rapina e porto di oggetti atti ad offendere.

Scimonelli, nel tentativo di sottrarsi alla cattura, punta l’arma contro i poliziotti che, però, sono a riusciti a disarmarlo e ad arrestarlo.

Il 28enne è stato rinchiuso nel carcere di Cavadonna.