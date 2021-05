Priolo, Cgil, Cisl e Uil dicono basta alla "strage nei luoghi di lavoro"

“Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro” è lo slogan dell’assemblea indetta da Cgil, Cisl e Uil per domani mattina, a partire dalle 8,30 sul piazzale della mensa ovest del Polo petrolchimico a Priolo. Tema centrale dei lavori: porre nuovamente al centro dell’attenzione la situazione della zona industriale siracusana, alla luce anche del protocollo d’intesa siglato con la Regione per il riconoscimento di “area di crisi industriale complessa” con l’accesso ai fondi del ministero dello Sviluppo economico e la possibilità di una riconversione energetica e di conseguenza alla salvaguardia dei posti di lavori e anche l’opportunità di nuove occasioni occupazionali. “E’ necessario e urgente un patto per la salute e la sicurezza - sottolineano i tre segretari Alosi, Carasi e Lionti - poiché si parlerà di sicurezza a 360 gradi in ogni ambito lavorativo e non soltanto per ciò che riguarda la zona industriale". Previsti gli interventi di delegati Cgil, Cisl e Uil oltre le relazioni di Vera Carasi, segretario generale Cisl Ragusa Siracusa, Alfio Mannino, segretario generale Cgil Sicilia e Paolo Pirani, segretario generale Uiltec Nazionale che concluderà gli interventi.