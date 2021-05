Priolo, donna perde il controllo della sua auto e finisce contro il guard rail

Non si conoscono ancora i motivi per i quali una donna di 31 anni, di Lentini, ha perso il controllo della sua auto. L'incidente è avvenuto questa mattina, sulla strada extraurbana 114. L'automobilista era alla guida della sua Wolkswagen Polo per raggiungere Siracusa. All'altezza di Priolo, l'auto ha cominciato a sbandare senza che la donna riuscisse a ridarle la corretta direzione. La folle corsa della Polo è finita contro il guard rail. Automobilisti di passaggio hanno subito lanciato l'sos: sul posto immediatamente la polizia stradale che si è occupata di mettere in sicurezza la zona, dirigendo il traffico e chiamando il 118. La 31enne è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa, ma fortunatamente non ha riportato ferite gravi.