Zona montana, centauri intercettati sulla provinciale per Buccheri. Multe per 8.500 euro

Nonostante la zona gialla, con le minori restrizioni, scattasse lunedì 17 maggio non sono stati pochi i centauri che domenica, approfittando della bella giornata, per fare una escursione fuori porta. Così come hanno fatto 16 motociclisti siracusani che si sono dati appuntamento lungo la Sp 124 tra Palazzolo e Buccheri, per classici caroselli con le moto. Ma lungo l'arteria erano dislocate alcune pattuglie dei carabinieri di Buscemi e Cassaro che hanno sanzionato tutti, conducenti e passeggeri, per aver violato la normativa anticovid essendo usciti dal comune di residenza senza giustificato motivo. Le sanzioni comminate hanno superato gli 8.500 euro.