Siracusa, ladro di Ortigia incastrato dalle telecamere di videosorveglianza

E' stato incastrato dalle telecamere di sicurezza e da quelle della videosorveglianza. E' così che è stato arrestato Ugo Luca Pugliara, 25 anni, ritenuto l'autore di almeno 5 furti, consumati di attività commerciali del centro storico. Tra i furti perpetrati dal giovane, anche quello tentato alla tabaccheria di Largo XXV Luglio: le telecamere hanno immortalato un malvivente che, armato di una leva in ferro, tentava di forzare l’ingresso della tabaccheria e non riuscendo, ha provato a scassinare il distributore automatico posto all’ingresso, fallendo anche in questo caso, riuscendo solo ad arrecare notevoli danni. Pugliara è accusato dai carabinieri di Ortigia, che hanno condotto le indagini, di essere il responsabile di furto in alcuni negozi di generi alimentari, in un minimarket, in un negozio di abbigliamento (dove sono stati rubati capi per un valore di 550 euro), una bicicletta elettrica del valore di 1.000 euro che il proprietario aveva lasciato pochi secondi fuori da un tabaccheria. L'indagato, peraltro, è stato ripreso infatti più volte a volto scoperto ed alcuni particolari del suo abbigliamento non sono passati inosservati. Pullara, già ai domiciliari, dopo l'arresto è stato ricondotto nella sua abitazione, nuovamente ai domiciliari.