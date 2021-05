Augusta, traffico internazionale di ossicodone. Inquisiti anche 5 medici

Associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America, prescrizione abusiva di farmaci, truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, ricettazione e falsità commessa dal pubblico ufficiale in certificazioni. Sono queste le accuse mosse dalla Dda di Catania, che ha portato a termine - sulla scorta dell'inchiesta condotta da Polizia e Guardia di Finanza - l'operazione "Fast shipping" a carico degli indagati. In particolare sono stati eseguiti: un provvedimento interdittivo dall’esercizio della professione e dal servizio pubblico, per la durata di 12 mesi, nei confronti di un medico a carico del quale è stato anche disposto il sequestro preventivo, nella forma per equivalente, di oltre 115mila euro; sono stati notificati avvisi di conclusione delle indagini preliminari a 29 sospettati, tra i quali 5 medici. Le indagini, svolte dal Commissariato e dalla Compagnia della Guardia di finanza di Augusta, con il supporto operativo delle unità specializzate della Squadra Mobile e del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Catania - hanno portato a scoprire un traffico internazionale di ossicodone (sostanza oppiacea contenuta in alcuni farmaci), acquistato illecitamente in Italia e spacciato negli Stati Uniti d’America. In base a quanto emerso, i medici compiacenti prescrivevano ricette (ne sono state accertate quasi 3000) contenenti ossicodone, a favore di persone decedute o che non necessitavano di tale terapia. Una volta ottenuti i farmaci, l’organizzazione criminale spediva in territorio statunitense, utilizzando plichi schermati per nascondere il contenuto i cui mittenti e destinatari erano fittizi. Una volta intercettato il traffico, gli investigatori locali si sono messi in contatto con quelli americani e con i funzionari dell’Homeland Security Investigations, che si occupa di contrasto alle attività illecite transfrontaliere, per individuare i complici Usa. Lo scorso gennaio, in America, sono scattate le manette ai polsi di un uomo, colto in flagranza mentre ritirava uno dei plichi contenenti l'ossicodone. Poiché in Italia l’ossicodone è disponibile in farmacia dietro specifica prescrizione medica - rilevano gli inquirenti - il traffico di stupefacente è stato alimentato, nel corso degli anni, a spese della Sanità pubblica. Il farmaco, una volta prescritto, veniva regolarmente ritirato in varie farmacie per poi rivenderlo all’estero. A conclusione dell'attività investigativa, sono state emesse anche 9 ordinanze di custodia cautelare.