Noto, stop a tempo indeterminato per il mercatino del lunedì

Da lunedì 24 maggio il mercatino settimanale del lunedì di Noto che si svolge in via Fazello sarà sospeso a tempo indeterminato.

Lo ha deciso il sindaco, Corrado Bonfanti a seguito delle continue segnalazioni ricevute da residenti e dalla stessa Roma Costruzioni, sui rifiuti abbandonati dagli operatori commerciali al termine delle attività. Questo nonostante ciascuno di essi sia stato dotato di appositi strumenti per conferire i rifiuti solidi urbani in maniera corretta e nel rispetto delle regole della raccolta differenziata.