Siracusa, "Settimana della Natura" all’Area Marina Protetta Plemmirio

Un safari fotografico in uno dei punti più belli del Plemmirio e un corso di formazione sulle tartarughe marine. Sono i due appuntamenti messi in campo dall’Area Marina Protetta Plemmirio in occasione della 'Settimana della natura' che si terrà dal 18 al 24 maggio rivolti alla tutela della biodiversità e incentrati sul rilancio di un turismo sostenibile.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 22 maggio alle 9.30, con punto di ritrovo alla traversa Sant’Agostino, sbocco 34 dell’Amp del Plemmirio. I partecipanti, muniti della loro macchina fotografica, saranno accompagnati anche dalla guida naturalistica Fabio Morreale, presidente dell’associazione naturalistica e culturale Natura Sicula. Le fotografie diventeranno poi le protagoniste di un evento espositivo seguente.

Il secondo appuntamento celebra la Giornata europea dei Parchi unita alla Giornata mondiale delle Tartarughe: per il 24 maggio alle 9,30 è previsto un corso di formazione affidato a Oleana Prato e rivolto agli operatori nelle aree balneari e agli operatori ecologici assegnati alla pulizia delle spiagge nel periodo della stagione estiva.