Siracusa, 7 medici in pensione pronti a somministrare i vaccini anticovid

Sette dirigenti medici in pensione, soci del Rotary Club della provincia di Siracusa, si sono resi disponibili a prestare la propria collaborazione all'Asp per la somministrazione del vaccino anticovid.

Sono i medici volontari Angelo Giudice, Mario Costa, Cesare Augusto D’Antiochia, Giovanni Marischi, Ernesto Cannella, Francesco Cultrera e Paolo Corradino, che opereranno a titolo gratuito nella sede dell’Hub vaccinale “Urban Center” di Siracusa.

"Un’adesione volontaria davvero preziosa in un momento d’emergenza come quello attuale in cui si stanno compiendo grandi sforzi per combattere il covid - ha detto il direttore generale Ficarra.

L’organizzazione approntata dall’Azienda per la gestione della campagna di vaccinazione vede attivi un Hub vaccinale nel capoluogo ed uno a Portopalo di imminente apertura, oltre a numerosi centri vaccinali in tutti i Comuni della provincia, con una potenzialità di 4 mila inoculazioni al giorno e che ad oggi hanno consentito di somministrare 140 mila dosi di vaccino tra prima e seconda dose.