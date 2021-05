Siracusa, al via i lavori di ripristino del manto stradale in via Lido Sacramento

Al via oggi i lavori per ripristinare il tratto di via Lido Sacramento chiuso al transito per il cedimento del manto stradale.

L'intervento, della durata di due settimane, è effettuato dalla “Intedil srl” di Siracusa. L'importo, a base d'asta, ammonta 13 mila 700 euro.

Gli operai dopo aver rimosso l'asfalto, scaveranno per realizzare il nuovo sottofondo e procedere con la posa del tappetino. Completata questa fase, sarà ripristinato il muretto lato mare.

“La scarpata sottostante, fortunatamente - ha commantato il sindaco, Francesco Italia - non ha evidenziato criticità ma, in ogni caso, abbiamo deciso che nei prossimi mesi realizzeremo dei lavori di consolidamento”.

I tecnici comunali sono già al lavoro sullo studio di fattibilità propedeutico alla progettazione.