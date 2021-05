Siracusa, prenotazioni online per la farmacia territoriale dell'Asp

Implementati gli sportelli della Farmacia Territoriale di contrada Pizzuta a Siracusa con un sistema online eliminacode per prenotare e seguire gli appuntamenti a distanza così da evitare file e assembramenti all’esterno.

Lo stesso sistema entrerà in esercizio a breve anche al Cup della Cittadella della Salute nell’area dell’ospedale Rizza.

“Abbiamo ritenuto importante mettere a disposizione degli utenti un ulteriore strumento telematico – dichiara il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra - al fine di agevolare ulteriormente la fruizione dei servizi, ottimizzando i tempi di attesa e, nel contempo, rispondendo alle misure di contenimento dettate dall’emergenza coronavirus".

Il sistema di prenotazione “Teom“, consente di ottenere la prenotazione on line accedendo alla pagina web o inquadrando il QR code con il proprio smartphone accessibile dalla home page del sito internet aziendale www.asp.sr.it. tramite il pulsante “Prenotazione online”.

L’utente potrà scegliere una data ed un orario per ottenere la prenotazione per il ritiro di farmaci, dispositivi, alimenti, medicazioni, ottenendo una mail di conferma prenotazione da stampare o tenere sul proprio telefono.

Inoltre, attraverso l’app Teom WebSi da scaricare nel proprio cellulare (android e ios) l’utente potrà richiedere per la stessa giornata un numero di turno da remoto ed essere inserito in coda per uno dei servizi predisposti sul sistema, con la possibilità di essere informato sul numero di utenti in attesa.