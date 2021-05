Siracusa, firmato il Protocollo per il riconoscimento dell'area di crisi industriale complessa

Firmato questa mattina a Siracusa il protocollo per il riconoscimento al Mise del petrolchimico siracusano come area di crisi industriale complessa. Il protocollo è frutto di un lavoro avviato nei mesi scorsi con gli 11 Comuni dell’area interessata, le aziende, i sindacati, l’Autorità di sistema portuale Sicilia orientale e la Camera di commercio del sud-est Sicilia con l’obiettivo di favorire la riconversione industriale.

“Questo protocollo - commenta Giovanni Cafeo, parlamentare regionale di Italia Viva e segretario della III Commissione Ars Attività Produttive - ha un forte valore simbolico perché certifica che le imprese del settore industriale sono una realtà socio-economica fondamentale e imprescindibile del territorio. Per questo - aggiunge - vanno supportate, al fine di compiere l’attesa transizione verso il futuro, nel rispetto di tutti gli aspetti della sostenibilità e cioè quella ambientale, economica e sociale.

Spero - conclude Cafeo - che questa volta l’impegno del Governo regionale abbia come conseguenza atti concreti e non soltanto annunci, con l’aiuto e soprattutto con l’assunzione di responsabilità da parte di tutti gli attori di questa vicenda ossia le istituzioni, le imprese e i sindacati”.

“Il riconoscimento di area di crisi complessa - dichiarano Pippo Zappulla e Antonino Landro segretario regionale e provinciale di Art1 - non è la panacea di tutti i mali ambientali, produttivi ed occupazionali ma un’arma a doppio taglio che, senza le necessarie e indispensabili garanzie sugli investimenti, rischia di condannare un territorio alla deindustrializzazione e a licenziamenti di massa. Per questo è fondamentale l'Accordo di programma da allegare all’Intesa. Senza le garanzie sugli investimenti, sulle bonifiche e reindustrializzazione, sulle gestioni trasparenti degli appalti e sui diritti dei lavoratori - concludono - è evidente che il tutto si possa ridurre ad una mera operazione di abbandono produttivo e occupazionale dell’area siracusana".