Revocata la zona rossa per Portopalo, tasso di incidenza in drastico calo

Dalle 15 di oggi Portopalo esce dalla zona rossa e transita direttamente in zona gialla.

Il presidente della Regione, Musumeci, ha firmato, come riferisce il sindaco, Gaetano Montoneri, l'ordinanza che mette fine alle restrizioni per il Comune della zona sud della provincia di Siracusa.

Portopalo era rientrata in zona rossa dalla mezzanotte di sabato scorso: negli ultimi giorni si è registrato un drastico calo del tasso di incidenza, passato a 207 ogni 100mila abitanti e nessun nuovo caso. Da qui la richiesta di revoca da parte del responsabile del gruppo Covid alla Regione e la conseguente firma dell'ordinanza di revoca.

Dal primo cittadino lanciato nuovamente l'appello al rispetto delle norme anticovid e ad aderire alla vaccianzione.