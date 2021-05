Siracusa, cerimonia del Crest a bordo della Seaside di Msc Crociere

La collaborazione tra Siracusa ed Msc Crociere è stata ulteriormente sancita oggi a bordo della Seaside, l'ammiraglia di Msc che fino a ottobre farà scalo nel capoluogo aretuseo, per la prima volta volta porto d'imbarco. Oggi terzo scalo al porto di Siracusa con i turisti che, grazie al passaggio in zona gialla, hanno potuto scendere a terra per le escursioni alla scoperta dei tanti tesori di Siracusa e della sua provincia.

In uno dei saloni della nave si è tenuta la cerimonia del Crest: uno scambio di targhe tra Msc e le autorità siracusane quasi a voler ufficializzare un rapporto che tutti auspicano sia duraturo e proficuo, dall'amministrazione comunale alla compagnia di crociere, dagli operatori portuali a quelli economici. E a fine cerimonia un brindisi augurale per l'avvio della stagione delle crociere.

Al microfono di SiracusaPost.it il sindaco Francesco Italia e il direttore generela di Msc Crociere, Leonardo Massa. Per vedere le VIDEOINTERVISTE clicca QUI