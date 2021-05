Pachino, la gelosia dietro l'attentato intimidatorio in via Foscolo

Ci sarebbe la gelosia dietro all'attentato intimidatorio avvenuto la sera del 15 maggio scorso, in via Ugo Foscolo a Portopalo. La vicenda è stata chiarita dagli agenti del commissariato di Pachino i quali, subito dopo l'espolosione dei due petardi ad alto potenziale, hanno fatto partire le indaginie, potendosi avvalere delsupporto delle immagini del sistema di videosorvegianza. La certosina visione dei filmati ha consentito di risalire ai responsabili, due giovani rispettivamente di 26 e di 23 anni. Dagli ulteriori approfondimenti è emersa la motivazione dell'intimidazione, appunto la gelosia di uno dei due attentatori nei confronti della ex compagna. Per entrambi i giovani è scattata la denuncia per accensioni ed esplosioni pericolose in concorso. Uno di loro è stato anche denunciato per fabbricazione abusiva di materiale esplodente.