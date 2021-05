Noto, ruba ripetutamente cibo per cani randagi: denunciato un 68enne

La consueta attività di controllo del territorio svolta dagli agenti del commissariato, ha portato alla denuncia di tre persone per reati del tutto differenti. Nel primo caso, il deferimento è scattato a carico di due uomini che si sono resi responsabili del reato di evasione dagli arresti domiciliari; l'altra denuncia è invece scattata per motivi del tutto differenti. Inquisito è un uomo di 68 anni, accusato di aver ripetutamente rubato il cibo lasciato in ciotole sparse per i vari punti ristoro della città barocca per sfamare e dissetare i cani randagi. Sembrerebbe che il 'furto' fosse perpetrato per non dare la possibilità ai randagi di rifocillarsi: il cibo per i cani era portato da un’associazione di volontariato che si occupa di tutela dell’ambiente e di cura degli animali.