Siracusa, il rapporto tra Enti pubblici, politiche giovanili e volontariato: il focus della Consulta comunale giovanile

Le politiche giovanili, l'impegno delle Pubbliche amministrazioni, il volontariato: questi gli argomenti affrontati nel corso dell'incontro tra la Consulta Comunale Giovanile e la deputata regionale siracusana, Daniela Ternullo. L'incontro, che si è svolto nel salone Borsellino di palazzo Vermexio, ha rilevato la piena sintonia tra le parti, specie in merito a quanto sia nelle possibilità dell'Ente pubblico sia in termini di fattibilità sia in termini economici. Durante il confronto si è parlato della possibilità di istituire un fondo specifico a sostegno delle attività giovanili. È stato anche affrontato il tema della pandemia e tutta la situazione generale che ne consegue, con un excursus sui numerosi provvedimenti governativi che si sono succeduti in questo anno e sull'economia del nostro Paese - vedi ad esempio i decreti ristori - fino al primo scostamento di bilancio. Rilevanza particolare è stata attribuita alle nuove misure applicate in vista dell’estate e all'intervento della campagna vaccinale nella risoluzione della crisi sanitaria. Confronto anche sulla "Democrazia Partecipata", il 2% dell'Irpef che annualmente viene destinato ai Comuni per finanziare progettazioni civiche di iniziativa popolare. La Consulta intende proseguire il dialogo appena avviato con l’on. Ternullo anche con il resto della deputazione regionale siracusana.